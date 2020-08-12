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Максименко — о Кокорине: «Он быстро влился в коллектив, теперь мы в одной лодке»

19:09
Александр Кокорин. Фото ФК «Спартак»
Александр Кокорин. Фото ФК «Спартак»

Вратарь «Спартака» Александр Максименко высказался о переходе форварда Александра Кокорина. Он отметил, что нападающий быстро влился в коллектив.

— Кокорин тоже говорил, что не сыграет за «Спартак», но сейчас он с вами.

— У каждого свой путь, поэтому я могу отвечать только за себя. Кокорин с нами, он быстро влился в коллектив, теперь мы в одной лодке. Есть ожидания от нового сезона, поэтому все вместе будем стараться по максимуму. В каждой игре будем доказывать, что «Спартак» — великий клуб, достойный только победы, — сказал Максименко в интервью GQ.

29-летний форвард перешел в московский клуб летом в статусе свободного агента. Первую часть 2020 года футболист, в сентябре 2019-го после освобождения из заключения подписавший контракт с «Зенитом» до конца сезона, провел в «Сочи» на правах аренды.

Дополнительная информация:

https://www.gq.ru/success/maksimenko-interview

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