Смородская — о возможном увольнении Станковича: «Я не понимаю, что еще должно произойти для его отставки»

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская в разговоре с «СЭ» прокомментировала возможную отставку главного тренера «Спартака» Деяна Станковича.

«Я бы на их месте (руководителей «Спартака» — прим. «СЭ») уволила бы его еще давно. Я не понимаю, чего ждет руководство «Спартака» и что еще должно произойти, чтобы его убрали? Ничего хорошего при нем явно не произойдет», — сказала Смородкая «СЭ».

«Спартак» выдал худший старт сезона с 2011 года, набрав при Станковиче всего 4 очка за 4 тура РПЛ: красно-белые идут на 11-м месте в таблице.

Денис Клесарев