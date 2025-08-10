Футбол
10 августа, 11:10

Смородская — о возможном увольнении Станковича: «Я не понимаю, что еще должно произойти для его отставки»

Деян Станкович.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская в разговоре с «СЭ» прокомментировала возможную отставку главного тренера «Спартака» Деяна Станковича.

«Я бы на их месте (руководителей «Спартака» — прим. «СЭ») уволила бы его еще давно. Я не понимаю, чего ждет руководство «Спартака» и что еще должно произойти, чтобы его убрали? Ничего хорошего при нем явно не произойдет», — сказала Смородкая «СЭ».

«Спартак» выдал худший старт сезона с 2011 года, набрав при Станковиче всего 4 очка за 4 тура РПЛ: красно-белые идут на 11-м месте в таблице.

Денис Клесарев

Деян Станкович
ФК Спартак (Москва)
Ольга Смородская
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • Kimi_

    В свое время было непонятно, как такую как она отличным клубом руководить поставили.

    11.08.2025

  • vladmad_75

    Напомнить тебе про "лучшего тренера Европы"? Вот я не понимаю, а что, больше не у кого спрашивать кроме как у таких проходимцев как эта и геркус?

    11.08.2025

  • на каждый клуб перезва найдется!

    никто не понимает

    10.08.2025

  • Gordon

    И кого интересует, что ты она сделала? :)

    10.08.2025

  • fedland

    станкович после своей отставки останется в России и станет партнером бабы оли на грядках и теплицах...

    10.08.2025

  • Желтый полосатик

    Я не понимаю, что должно произойти, чтобы СЭ перестал спрашивать людей с улицы о футболе и публиковать их авторитетное мнение...

    10.08.2025

  • volish17

    Бабушка в каждей бочке затычка ..

    10.08.2025

  • Niko McCowrey

    Я тоже не понимаю, почему эту женщину постоянно о чем-то спрашивают.

    10.08.2025

  • treider

    Ага, Зубастик всегда в теме)

    10.08.2025

  • Степочкин

    Переживает как за вас..))

    10.08.2025

  • hardoviy

    Зачем его проливали? Чтобы тут же уволить

    10.08.2025

  • hardoviy

    Смотрел вчера матч. Вопросов много. Тренер потерял нити игры, не понимает или не хочет понимать где и на каких позициях должны игроки и быть а ведь они его указания бездарные выполняют. Жедсона в защитники перевел. У Баруо как выяснилось сегодня проблемы в семье и видимо давно тянутся поэтому плохо играть стал. Игроки бегают по полю и не знают чио им делать у меня такое ощущение. В воротах стоит вратарь дырка, позицию грамотно выбрать не может и это всю карьеру. Понравился Дмитриев. Заслужил место в старте на следующий матч. В команде одни иностранцы играют. Сегодня инфа на вести ру появилась не на сэ прочитал что ищут замену и опять иностранца. Менеджмент нужно сделать грамотный. Рыба гниет ч головы

    10.08.2025

  • echo2011

    Да ничего не должно! Пусть работает,в конце концов! Как будто при других тренерах было лучше...

    10.08.2025

  • Симон Вирсаладзе

    Ни фига. Пишут, что она исчо и бизнес-консультант по-прежнему )

    10.08.2025

  • gan75

    Даже ты, баба Оля...

    10.08.2025

  • MichIs

    Денис, который автор этого опуса - кто такая Смородская? Хватит лохматить бабушку - пусть она себе спокойно на пенсии отдыхает и занимается бабушкинскими делами. Я знал ее по Росбанку - абсолютно никчемный человек, от слова "совсем", как, впрочем и автор.

    10.08.2025

  • hovawart645

    Ба, кого я вижу! Снова на арене наша БабаОля! Снова "баба Яга против"!

    10.08.2025

  • hovawart645

    Это не она. Она тупо пилила с зятьком.

    10.08.2025

  • оппонент

    Тётя Оля прославилась своими чистками в Локомотиве, получив по ..з.. мешалкой, ну а сейчас раздаёт бесплатные советы направо и налево.

    10.08.2025

  • ЛЕОН КИЛЛЕР

    Оленька Юрьевна, вам бы молчать, уволили Николича взявшего кубок России и взяли Цорна с Рангником - мошенников высшего уровня!

    10.08.2025

  • хоть здесь тётка в тему сморозила!!!

    10.08.2025

  • J. P.

    надо спрашивать прежде всего не со Станковича, а с тех, кто приглашает подобных тренеров...

    10.08.2025

  • Слоноул

    Для этого Ольга Юрьевна должна стать генмреджером ФК Ромбик. Они созданы друг для друга.

    10.08.2025

