РФС назвал состав комитета по статусу игроков

Российский футбольный союз (РФС) сообщил об утверждении состава комитета по статусу игроков организации.

Заседание исполнительного комитета РФС состоялось в понедельник, 3 марта по видеоконференцсвязи.

В состав комитета по статусу игроков вошли:

Ольга Шевченко — председатель;

Кирилл Чернышев — заместитель председателя;

Гаянэ Багдасарян — член комитета;

Илья Васильев — член комитета;

Василий Мельник — член комитета;

Алена Лаптева — член комитета;

Сергей Людвиг - член комитета;

Александр Орлов - член комитета;

Зоя Трифонова - член комитета;

Алексей Ершов - член комитета;

Елена Джакели - член комитета.

В начале февраля президент РФС Александр Дюков был переизбран на 4 года. Он был единственным кандидатом на должность.