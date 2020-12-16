Маклаков — о поражении «Спартака»: «С таким странным тренерским видением счет был предсказуем»
22:22
Заслуженный артист России, болельщик «Спартака» Алексей Маклаков прокомментировал «СЭ» поражение красно-белых от «Зенита» (1:3) в матче 19-го тура Тинькофф РПЛ.
— Я угадал счет, когда давал прогноз на матч. К сожалению, он был предсказуем. С вот такой игрой и с таким странным тренерским видением.
«Зенит» с 41 баллом лидирует в турнирной таблице чемпионата России. «Спартак» — 35 баллов и вторая строчка.
(Анастасия Пастернак)
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