Макаров интересен трем российским клубам. «Рубин» просит более 10 миллионов евро
1 августа 2021, 23:54
По данным «СЭ», три российских клуба — «Локомотив», «Динамо» и «Краснодар» — заинтересованы в переходе 23-летнего полузащитника «Рубина» Дениса Макарова. Однако казанцы не горят желанием расставаться с игроком российской сборной, запрашивая за его трансфер более десяти миллионов евро, что отпугивает покупателей.
Ранее «СЭ» сообщал, что Макаров мог оказаться в «Локомотиве» в обмен на Крыховяка и доплату москвичей, но этот вариант не устроил поляка.
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