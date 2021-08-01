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Макаров интересен трем российским клубам. «Рубин» просит более 10 миллионов евро

1 августа 2021, 23:54
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По данным «СЭ», три российских клуба — «Локомотив», «Динамо» и «Краснодар» — заинтересованы в переходе 23-летнего полузащитника «Рубина» Дениса Макарова. Однако казанцы не горят желанием расставаться с игроком российской сборной, запрашивая за его трансфер более десяти миллионов евро, что отпугивает покупателей.

Ранее «СЭ» сообщал, что Макаров мог оказаться в «Локомотиве» в обмен на Крыховяка и доплату москвичей, но этот вариант не устроил поляка.

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Константин Алексеев все материалы автора

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