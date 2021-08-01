Полузащитник Александр Ерохин стал автором дубля в матче 2-го тура Тинькофф РПЛ против «Ростова» (4:2).

— Александр, джокером вас больше назвать нельзя, теперь вы — король Александр?

— Слишком быстрое превращение! Самое главное — что мы сегодня выиграли, был тяжелый матч, действительно жарко. Мы дважды вели в счете в два мяча, а затем пропускали. Хорошо, что взяли три очка на выезде, у нас две выездные победы подряд, — цитирует Ерохина сайт «Зенита».

— Как на игру повлияло то, что «Зенит» забил два достаточно быстрых гола? На бумаге не казалось, что уже к 35-й минуте счет будет 0:2.

— Думаю, что чем раньше мы бы забили, тем нам было бы проще. То, что мы смогли забить два гола в первом тайме, стало хорошим подспорьем, но не очень хорошо, что пропустили в самой его концовке — «Ростов» взбодрился, играл активно в начале второй половины матча. Но, тем не менее, мы довели игру до победы.

— О чем говорили в перерыве? Вы сказали, что гол «Ростова» многое изменил — между 2:0 и 2:1 огромная разница.

— Тренеры внесли коррективы в некоторые тактические моменты. У нас кое-что не получилось в первом тайме, тренеры подсказали, и мы пошли на второй тайм.

— Какой ваш гол получился «сочнее» — первый или второй?

— Не знаю, сложно сказать. Думаю, оба. В обоих случаях ребята отдали хорошие передачи — и Далер, и Сутормин хорошо покатил. Спасибо им за голевые передачи.

— Как вам сравнение с Лукой Модричем от Ярослава Ракицкого?

— Сегодня мне кричали разные фамилии. На самом деле просто так получилось — с той точки, где я находился, мне показалось, что удобнее будет пробить в ближний. Туда и решил пробить.