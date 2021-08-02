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Карпин ответил на вопрос о Дзюбе: «Ни с кем не общался и не буду»

01:52
Валерий Карпин и Артем Дзюба. Фото Александр Федоров, «СЭ»
Валерий Карпин и Артем Дзюба. Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Карпин ответил на вопрос о Дзюбе: «Ни с кем не общался и не буду»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин после матча с «Зенитом» (2:4) в матче второго тура Тинькофф РПЛ ответил на вопрос о форварде соперников Артеме Дзюбе. Ранее специалист также был назначен главным тренером сборной России.

— Как можете оценить игру Ерохина?

— Думаете, я смотрел за игрой Ерохина или игрой футболистов «Зенита»? Понятно, что нет. На видео всегда лучше видно, чем вживую. Всегда. На что реагировать, если я не видел ничего? Для вас, если какой-то футболист забил два гола, он уже хорошо сыграл. Обратим внимание. Во время матча я не обращал внимания на игроков «Зенита». За своими бы уследить.

— С Дзюбой не удалось пообщаться?

— Да что ж такое? Ни с кем я не общался. И не буду общаться ни с кем. Как я могу общаться с игроками «Зенита»? Я из раздевалки не выхожу, как я могу общаться? — сказал Карпин в эфире канала «Матч премьер».

Ранее Карпин ответил на вопрос о Дзюбе в сборной. Он сказал, что их личные отношения не повлияют на возможность вызова игрока в национальную команду.

Дополнительная информация:

https://matchtv.ru/football/matchtvnews_NI1383328_Valerij_Karpin_Udalos_li_pogovorit_s_Dzuboj_Kak_ja_mogu_obshhatsa_s_igrokami_Zenita

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Евгений Петров все материалы автора

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