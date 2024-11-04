Махачкалинское «Динамо» проведет зимние сборы в Турции

Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев рассказал «СЭ» о планах команды на предстоящие зимние сборы.

«Планы на зимние сборы есть, они будут проходить в Турции, конкретно в Анталье, куда отправимся в середине января. Практически четверть века мы ездим в Анталью, и в этот раз не будет ничего нового», — сказал Гаджиев «СЭ».

После 14 туров чемпионата России-2024/25 махачкалинское «Динамо» занимает 14-е место с 12 очками.

(Денис Сафронов)