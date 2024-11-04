«Химки» проведут зимние сборы в Турции

В пресс-службе «Химок» ответили на вопрос «СЭ» о планах команды на предстоящие зимние сборы.

«Зимние сборы «Химки» проведут в Турции, сроки их проведения стандартные. В конце ноября будет более точная информация», — сказали «СЭ» в пресс-службе клуба.

«Химки» после 14-го тура чемпионата России-2024/25 занимают 13-е место в турнирной таблице с 12 очками.