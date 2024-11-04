Синицын: «Похоже, «Краснодар» сможет превзойти рекордную победную серию ЦСКА»

Бывший вратарь «Краснодара» Андрей Синицын высказался о шансах команды продлить победную серию в чемпионате России до 13 матчей и опередить ЦСКА по данному показателю.

«Удастся ли обогнать армейцев? Думаю, здесь главное — набор очков. С нынешним графиком «Краснодара» пока все складывается так, что, похоже, смогут. Но каждый соперник может преподнести какой-то сюрприз. В целом эти уверенность и кураж, пойманные командой, тяжело перебить», — приводит слова Синицына Metaratings.ru.

ЦСКА установил рекорд по числу побед подряд в РПЛ в 2014 году. Армейцы выиграли 13 матчей подряд, из которых 10 были в конце сезона-2013/14 и еще 3 — в начале следующего сезона.

Победная серия «Краснодара» на данный момент составляет 11 матчей. Команда проведет следующие 2 матча в РПЛ против «Рубина» (10 ноября) и «Химок» (23 ноября).

После 14 туров чемпионата России-2024/25 «быки» лидируют в турнирной таблице с 36 очками.