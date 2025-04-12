«Фратрия» прокомментировала проигрыш «Спартака» махачкалинскому «Динамо»

Фанатская группировка «Фратрия» отреагировала на поражение «Спартака» в матче 24-го тура РПЛ с «Динамо» Махачкала (1:2).

«Говорим чемпионству «прощай»? «Спартак» безвольно проиграл домашний матч махачкалинскому «Динамо» — 1:2. Вспышка активности во втором тайме — это следствие бесхребетности в первом», — сказано в публикации «Фратрии» в социальных сетях.

После 24 туров «Спартак» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ с 47 очками. «Динамо» находится на девятом месте с 27 очками. Лидером чемпионата России сезона-2024/2025 является «Краснодар» с 52 очками.

В 25-м туре РПЛ красно-белые встретятся с «Акроном». Махачкалинцы проведут встречу с «Оренбургом».