Махачкалинское «Динамо» интересуется нападающим «МК Алжир» Зуноном

Как стало известно «СЭ», «Динамо» (Махачкала) интересуются нападающим «МК Алжир» Кипре Зуноном. Алжирский клуб хочет выручить за 26-летнего ивуарийца 400 тысяч евро.

Зунон в этом сезоне провел за «МК Алжир» 24 матча во всех турнирах, забил 1 гол и отдал 3 голевые передачи. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2027 года. Портал Тransfermarkt оценивает стоимость игрока в 400 тысяч евро.