«СЭ» запустил розыгрыш футболки «Локомотива» с автографами всей команды

«Спорт-Экспресс» совместно с ФК «Локомотив» Москва запустил розыгрыш джерси клуба, подписанной игроками.

Для участия в конкурсе нужно подписаться на Telegram-каналы «Локомотива», «Спорт-Экспресса» и корреспондента «СЭ» Артема Бухаева, после чего нажать кнопку в посте с розыгрышем.

Победитель будет определен случайным образом 14 февраля.