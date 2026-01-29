Фассон: «Хочу продолжать играть за «Локомотив», хочу остаться здесь»

Защитник «Локомотива» Лукас Фассон ответил на вопрос «СЭ» о ситуации с переговорами по новому контракту.

— Вокруг тебя много разговоров, в частности, о продлении контракта. Можешь рассказать, какая ситуация?

— Я хочу остаться здесь. Я хочу продолжать играть в «Локомотиве», но жду решения клуба. Это уже не зависит от меня.

— Можешь объяснить? Что значит не от тебя?

— Потому что мы, знаешь, мы провели переговоры. Мы сделали предложение и ждем ответного. Обычные переговоры.

Ранее в СМИ сообщалось, что к 24-летнему футболисту проявляют интерес бразильские и европейские клубы.

Фассон выступает за «Локомотив» с лета 2022 года. В сезоне-2025/26 защитник провел за команду 20 матчей и отдал 2 голевые передачи. Действующее соглашение клуба с игроком рассчитано до лета 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 4 миллиона евро.