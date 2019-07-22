Магомед Оздоев - о голе: "Всегда знаю, что Дзюба скинет и поэтому нахожусь рядом"

Полузащитник "Зенита" Магомед Оздоев после победы над "Сочи" во 2-м туре чемпионата России (2:0) отметил, что игра проходила в тяжелых климатических условиях. Также признался, что в моменте с голом ждал скидку от Артема Дзюбы​, как и всегда в подобных ситуациях.

– Самое главное – выиграли, – цитирует пресс-служба клуба Оздоева. – Хорошая игра, тяжелый соперник. Сегодня была очень тяжелая погода: очень душно, плюс весь матч лил дождь. Нужно было забивать те моменты, которые у нас были и спокойнее завершать игру. Но получилось так, как получилось. Выиграли и показали хорошую игру, болельщикам, которые пришли в такое позднее время, понравилось. Спасибо им! Когда столько болельщиков на трибунах, играть всегда интересно.

– Пару слов о забитом мяче.

– Я всегда знаю, что Дзюба скинет и поэтому нахожусь рядом.

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