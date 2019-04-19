Магомед Адиев: "Самый позитивный итог матча - "Анжи" в теме"

Главный тренер "Анжи" Магомед Адиев дал понять, что его команда продолжит борьбу за выживание в премьер-лиге. В сегодняшней игре 24-го тура махачкалинцы уступили "Ахмату" и остались на 15-м месте в таблице.

- Самый позитивный итог - "Анжи" в теме, - сказал Адиев в эфире "Матч премьер". - Идем дальше. У нас остались еще игры, будем прилагать усилия, чтобы сохранить лицо, быть конкурентоспособными, что бы ни происходило на поле.

Я благодарен каждому болельщику, который пришел на стадион. Погода была не очень футбольная. Когда команда пребывает в тумане своего возможного существования, у нас остается одна мотивация - болельщики.