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15 апреля, 17:11

Адиев — об Артиге: «С большим сожалением отношусь к ситуациям, когда тренеры уходят из клубов»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Бывший тренер сборной Казахстана Магомед Адиев в комментарии для «СЭ» высказался об уходе Франка Артиги с поста главного тренера «Химок».

«Всегда с большим сожалением отношусь к ситуациям, когда тренеры уходят из клубов. Каждому главному тренеру хотел бы пожелать удачи. Но, к сожалению, так получается», — сказал Адиев «СЭ».

Ранее сообщалось, что Адиев сменит Артигу на посту главного тренера «Химок».

Артига возглавлял «Химки» с июня 2024 года. После 24 туров подмосковная команда с 23 очками занимает 12-е место в турнирной таблице РПЛ. В последних матчах «Химки» потерпели два поражения подряд от махачкалинского «Динамо» (1:4) и «Крыльев Советов» (1:3).

Магомед Адиев
Футбол
РПЛ
ФК Химки
Франк Артига
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«Химки» расторгли контракт с Артигой

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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 24 15 7 2 46-17 52
2
 Зенит 24 15 5 4 49-16 50
3
 Спартак 24 14 5 5 45-19 47
4
 ЦСКА 24 14 5 5 38-16 47
5
 Динамо 24 12 7 5 50-28 43
6
 Локомотив 24 12 5 7 39-36 41
7
 Рубин 24 10 6 8 31-34 36
8
 Ростов 24 9 6 9 36-38 33
9
 Акрон 24 8 4 12 29-42 28
10
 Динамо Мх 24 6 9 9 22-26 27
11
 Кр. Советов 24 7 5 12 29-39 26
12
 Химки 24 5 8 11 28-44 23
13
 Ахмат 24 4 11 9 22-36 23
14
 Пари НН 24 5 5 14 19-44 20
15
 Факел 24 2 9 13 11-35 15
16
 Оренбург 24 3 5 16 21-45 14
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19.04 12:00
Оренбург – Динамо Мх
 - : -
19.04 14:30
Акрон – Спартак
 - : -
19.04 17:00
Локомотив – Пари НН
 - : -
19.04 19:30
Краснодар – Ахмат
 - : -
20.04 14:00
Динамо – Рубин
 - : -
20.04 14:00
Факел – Ростов
 - : -
20.04 16:30
Зенит – Химки
 - : -
20.04 19:30
ЦСКА – Кр. Советов
 - : -
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ЖК
Г
Манфред Угальде

Манфред Угальде

Спартак

 16
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 12
Мирлинд Даку

Мирлинд Даку

Рубин

 11
П
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 9
Бителло

Бителло

Динамо

 9
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 7
И К Ж
Муталип Алибеков

Муталип Алибеков

Динамо Мх

 10 1 1
Никита Глушков

Никита Глушков

Динамо Мх

 22 1 6
Данила Прохин

Данила Прохин

Оренбург

 19 1 5
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