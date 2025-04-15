Адиев — об Артиге: «С большим сожалением отношусь к ситуациям, когда тренеры уходят из клубов»

Бывший тренер сборной Казахстана Магомед Адиев в комментарии для «СЭ» высказался об уходе Франка Артиги с поста главного тренера «Химок».

«Всегда с большим сожалением отношусь к ситуациям, когда тренеры уходят из клубов. Каждому главному тренеру хотел бы пожелать удачи. Но, к сожалению, так получается», — сказал Адиев «СЭ».

Ранее сообщалось, что Адиев сменит Артигу на посту главного тренера «Химок».

Артига возглавлял «Химки» с июня 2024 года. После 24 туров подмосковная команда с 23 очками занимает 12-е место в турнирной таблице РПЛ. В последних матчах «Химки» потерпели два поражения подряд от махачкалинского «Динамо» (1:4) и «Крыльев Советов» (1:3).