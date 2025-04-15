Флаг ЦСКА и вымпел 20-летия победы в Кубке УЕФА побывали в космосе

Экипаж Международной космической станции (МКС) поздравил ЦСКА и болельщиков клуба с юбилеем победы в Кубке УЕФА.

Герои РФ Алексей Овчинин и Иван Вагнер сделали фото с флагом и вымпелом московской команды с борта МКС.

«Флаг ПФК ЦСКА и вымпел 20-летия победы в Кубке УЕФА — в космосе. Свой космический привет всем красно-синим передают Герои Российской Федерации: командир Международной космической станции Алексей Овчинин и бортинженер МКС Иван Вагнер. Экипаж МКС поздравляет всех болельщиков, игроков и легенд клуба с юбилеем победы в Кубке УЕФА», — написала пресс-служба армейцев в своем Telegram-канале.

ЦСКА выиграл Кубок УЕФА в 2005 году. Финальный матч состоялся на стадионе «Жозе Алваладе» в Лиссабоне. В этой игре армейцы победили португальский «Спортинг» со счетом 3:1.