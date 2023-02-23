Магкеев заявил, что Бериша боится его: «Надеюсь, он не испугается в ответной игре»

Защитник «Локомотива» Станислав Магкеев в комментарии для «СЭ» высказался о человеческих качествах полузащитника «Ахмата» Бернарда Бериши.

«Не хочу комментировать его футбольные навыки. Это всего лишь в интервью было о его человеческом, мужском, когда он лезет на двадцатилетнего парня. Я подхожу и говорю: «Если ты такой крутой, давай, попробуй что-то сделать». Он не смотрит даже мне в глаза, боится. Надеюсь, он не испугается в ответной игре. Будет ли это противостояние принципиальным? У меня все игры принципиальные», — сказал Магкеев «СЭ».

На данный момент «Локомотив» занимает 14-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 13 очков. «Ахмат» идет на 6-й строчке, имея в активе 26 очков.