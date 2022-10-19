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Агент нападающего «Оренбурга» Обухова: «На зимние сборы игрок полетит уже вместе с клубом»

Мария Гусева
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Сергей Пушкин, агент нападающего «Оренбурга» Владимира Обухова, рассказал о возвращении игрока к тренировкам после дисквалификации.

— Владимир очень счастлив, что вернулся к тренировкам с командой. Он доволен.

— Как его встретила команда?
— Очень хорошо. В «Оренбурге» хороший коллектив. Все рады, что Володя вернулся. На зимние сборы он полетит уже вместе с клубом. Как раз и в зимнюю паузу он будет заявлен. Сейчас по правилам это сделать невозможно, — цитирует «РБ Спорт» Пушкина.

Обухов был отстранен в июле 2021 года за нарушение антидопинговых правил в 2013 году. Отстранение действовало до 2 декабря 2021 года.

В январе нынешнего года 30-летний форвард перешел в «Оренбург», за который играл до конца сезона-2021/22. В июне 2022 года из-за апелляции ВАДА в Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалификация футболиста была продлена еще на полгода.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/agent-vse-v-orenburge-vy-razili-ogromnuyu-podderzhku-obuhovu-on-gotov-k-konkurentsii-s-sy-chevy-m/
Владимир Обухов
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ФК Оренбург
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