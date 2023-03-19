Магкеев — о матче с «Краснодаром»: «Не было сомнений, что «Локомотив» отыграется»

Защитник «Локомотива» Станислав Магкеев поделился впечатлениями от матча 20-го тура чемпионата России против «Краснодара» (3:2).

Футболист пропустил игру из-за дисквалификации.

«Все отлично — выиграли же. После первого тайма у меня не было сомнений, что «Локомотив» отыграется, учитывая, как мы можем переворачивать матчи. Команда это уже не раз показывала. Что касается победной серии в РПЛ, то будем стараться продолжать в том же духе. Только время покажет, на правильном ли мы пути. Надеюсь и верю, что все будет хорошо», — приводит «РБ Спорт» слова Магкеева.

После этого матча «Локомотив» поднялся на 11-ю строчку в турнирной таблице РПЛ (22 очка). 2 апреля железнодорожники сыграют с «Пари НН» в рамках 21-го тура чемпионата России.