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19 марта, 14:30

Корнеев объяснил, почему Ренан сильнее Ракицкого

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
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Роберт Ренан.
Фото Вячеслав Евдокимов / ФК «Зенит»

Бывший спортивный директор «Зенита» и экс-полузащитник ЦСКА Игорь Корнеев — о составах команд на предстоящий центральный матч 20-го тура РПЛ.

— В центре обороны, похоже, сыграют Родригао и Ренан. Как вам новичок «Зенита» по первым матчам?

— Рослый парень, достаточно быстрый, прекрасно обращается с мячом. Единственное — иногда заигрывается.

— Какой его главный минус?

— В силу молодости он пока еще может проспать рывки себе за спину. Вот это действительно проблема. При этом интересный защитник. Думаю, станет большим футболистом, если поработает над своими ошибками. Интерес «Реала»? Не думаю, что он нужен мадридцам здесь и сейчас. На данный момент бразилец даже близко не игрок уровня «Королевского клуба». Однако со временем его можно довести до футболиста весьма серьезного класса. Парень обладает теми качествами, которые нравятся топовым европейским клубам.

— Если говорить о левой ноге, первом пасе, начале атак, Ренана можно сравнить с Ракицким?

— Ренан сильнее. У Ракицкого, конечно, было суперкачество. Он одним пасом мог вывести нападающего один на один с голкипером. У Ренана этого пока не видно, зато он очень хорош в работе с мячом. Парень очень уверен (возможно, где-то даже самоуверен, за что на серьезном уровне могут и наказать) под прессингом. Вот этот момент с ним надо проговорить. В целом на Ренана приятно смотреть. Это сильное приобретение.

На мой взгляд, Ракицкий вообще защищаться не умел. Действовал в этой позиции исключительно за счет интеллекта, чтения игры. Однако никогда не славился эффективной игрой один в один. И уж за спину он пускал — будь здоров. Как будто «Сапсан» за него заезжал. При этом — в плане первого паса — это было что-то. Таких защитников сейчас очень мало в мировом футболе.

Матч ЦСКА — «Зенит» состоится в воскресенье, 19 марта и начнется в 19.30 (мск).

Клаудиньо. Ренан сильнее Ракицкого, полусонный Клаудиньо и час икс для Заболотного: Корнеев о составах ЦСКА и «Зенита»

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Игорь Корнеев
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
Роберт Ренан
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 20 15 3 2 53-10 48
2
 Ростов 20 12 5 3 36-27 41
3
 Спартак 20 12 4 4 45-24 40
4
 Динамо 20 10 5 5 36-24 35
5
 ЦСКА 20 10 5 5 35-20 35
6
 Ахмат 20 10 2 8 31-29 32
7
 Оренбург 20 10 1 9 40-40 31
8
 Краснодар 20 8 5 7 38-35 29
9
 Сочи 20 8 4 8 29-39 28
10
 Урал 20 7 4 9 24-31 25
11
 Локомотив 20 6 4 10 27-37 22
12
 Кр. Советов 20 5 5 10 20-31 20
13
 Пари НН 20 5 5 10 24-35 20
14
 Факел 20 2 11 7 27-37 17
15
 Химки 20 3 4 13 19-41 13
16
 Торпедо 20 1 5 14 10-34 8
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30 тур
18.03 12:00
Оренбург – Спартак
 2 : 0
18.03 14:15
Урал – Динамо
 0 : 1
18.03 16:30
Факел – Сочи
 3 : 0
18.03 19:30
Локомотив – Краснодар
 3 : 2
19.03 14:00
Химки – Ростов
 0 : 1
19.03 16:30
Кр. Советов – Ахмат
 0 : 1
19.03 16:30
Пари НН – Торпедо
 1 : 1
19.03 19:30
ЦСКА – Зенит
 1 : 0
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Ассистенты
ЖК
Г
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 16
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 16
Владимир Писарский

Владимир Писарский

Крылья Советов

 14
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 9
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 8
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Крылья Советов, Локомотив

 7
И К Ж
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

 10 1 1
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 8 1 4
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 18 1 4
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