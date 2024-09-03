Мацуев стал послом фильма «Федя. Народный футболист»

В понедельник, 2 сентября, всемирно известный пианист, болельщик «Спартака» Денис Мацуев сообщил колумнисту «СЭ» Илье Казакову в программе «Футбол России» что стал амбассадором фильма «Федя. Народный футболист».

— Для меня это огромная честь, — подчеркнул Мацуев. — И такая же благодарность создателям этого кино — с нетерпением жду его выхода.

Кинолента о выдающемся игроке красно-белых и сборной СССР выйдет в прокат 31 октября.