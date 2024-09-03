Агент Дивеева: «Ничего криминального в травме Игоря нет, будет готов к ближайшей игре ЦСКА»

Олег Еремин, агент защитника ЦСКА Игоря Дивеева, рассказал о состоянии здоровья футболиста.

«Характер травмы надо уточнять у врачей. Ни я, ни Игорь не понимаем, насколько все серьезно. Но ничего криминального в травме Дивеева нет, поэтому, думаю, футболист будет готов к ближайшей игре ЦСКА», — приводит слова Еремина Sport24.

Ранее стало известно, что из-за повреждения 24-летний защитник не сыграет за сборную России в товарищеских матчах против Вьетнама и Таиланда.