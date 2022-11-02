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Сегодня, 18:10

Мацуев считает, что чемпионская гонка в РПЛ не завершена: «Нас ждет захватывающая вторая половина сезона»

Мария Куцубеева
Корреспондент
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Народный артист России и болельщик «Спартака» Денис Мацуев в комментарии для «СЭ» прокомментировал результаты красно-белых в первой половине РПЛ.

«Я недоумевал, когда большое количество болельщиков или экспертов изначально смирились с тем, что «Зенит» опять станет чемпионом. Это ввергает меня в уныние. Семь очков отрыва — не семнадцать. Еще много что может случиться.
Я слышу мнение, что наш чемпионат стал абсолютно неинтересным: есть борьба только за 2-3 место и за выживание. Я — оптимист! У меня всегда внутри есть вера в то, что все будет хорошо. Я по натуре победитель и стремлюсь к наилучшему результату. Если уже все ясно, то тогда вообще не смотрите футбол. Подсознательно многие думают, что все уже решено. Я с этим никогда не смирюсь. По кубковому матчу мы видели, что с «Зенитом» можно играть. Был прекрасный результат — 3:0 в пользу «Спартака». Посмотрим, что будет в Питере. Но биться можно! Осечки у «Зенита» будут, не сомневаюсь», — сказал Мацуев «СЭ».

Также Мацуев считает, что «Спартак» и ЦСКА — основные конкуренты «Зенита» в борьбе за чемпионство.

«Надо настраиваться на каждый матч! Что еще делать? Опустить руки, сидеть и смотреть другие чемпионаты? Нет, конечно! Я не считаю таких настоящими болельщиками. Я иногда сравниваю наших болельщиков с английскими, которые поддерживают команду в 3 или 4 дивизионе. Если не верить, то не надо болеть тогда! Поддерживать команду надо в каждом матче. Тем более если мы говорим о «Спартаке». Это основной конкурент «Зенита» наравне с ЦСКА. Нас ждет захватывающая вторая половина чемпионата. Не уверен, что все решено», — добавил Мацуев.

После первого круга сезона-2022/23 в РПЛ лидирует «Зенит» с 39 очками. «Спартак» расположился на второй позиции (32 очка). Третье место занимает ЦСКА (29 очков).

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

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Основные источники исследования

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Ювентус
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25%

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ТБ 2.5

24%

1.66

Ф2(-1)

16%

2.02
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Ливерпуль 2
Наполи 0
Матч завершен

Х2

29%

1.91

П1

22%

1.95

ТМ 3.5

15%

2.15
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Бавария 2
Интер 0
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ТМ 3.5

26%

1.83

Ф1(-1.5)

19%

2.10

П1

18%

1.47
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 15 12 3 0 44-5 39
2
 Спартак 15 10 2 3 37-16 32
3
 ЦСКА 15 8 5 2 29-15 29
4
 Ростов 15 8 5 2 27-21 29
5
 Динамо 15 7 5 3 30-18 26
6
 Краснодар 15 7 3 5 27-21 24
7
 Ахмат 15 7 2 6 23-23 23
8
 Оренбург 15 7 1 7 28-34 22
9
 Сочи 15 6 3 6 24-31 21
10
 Урал 15 5 2 8 17-26 17
11
 Кр. Советов 15 4 5 6 17-22 17
12
 Н. Новгород 15 3 4 8 18-27 13
13
 Факел 15 1 9 5 18-28 12
14
 Локомотив 15 3 3 9 17-30 12
15
 Химки 15 2 3 10 14-34 9
16
 Торпедо 15 1 3 11 7-26 6
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Химки – Оренбург
 - : -
5.11 14:00
Сочи – Спартак
 - : -
5.11 16:30
Зенит – Ахмат
 - : -
5.11 16:30
Факел – Краснодар
 - : -
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ЦСКА – Н. Новгород
 - : -
6.11 14:00
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 - : -
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