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Сегодня, 18:20

Ловчев: «Мозес — классный игрок, но сейчас очень здорово играет тот же Промес»

Мария Куцубеева
Корреспондент
Владимир Пушкарев
Корреспондент
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Бывший защитник «Спартака» Евгений Ловчев в комментарии для «СЭ» отреагировал на возвращение полузащитника красно-белых Виктора Мозеса в Россию.

Мозес получил травму 6 августа в матче 4-го тура РПЛ против «Урала» (2:0). 17 августа футболист перенес операцию за рубежом. 31-летний нигериец должен вернуться к тренировкам в общей группе в феврале 2023 года.

«Мозес — хороший и квалифицированный футболист. Для меня определением было то, как он открывается, какое место занимает, как работает с мячом, подает с фланга. С левой стороны был Айртон, который проходил и все время простреливал в ближнего защитника. Когда Мозес подает справа, мяч прилетает туда, где находится Соболев.
Мозес — классный игрок, но сейчас очень здорово играет тот же Промес. Все прибавили в игре. Наверное, это не их максимум, но «Спартак» играет очень симпатично и даже все огрехи в обороне, которые до недавнего времени были видны, не так заметны — «Спартак» начал отодвигать игру от своих ворот», — сказал Ловчев «СЭ».

Мозес выступает за «Спартак» с октября 2020 года. В сезоне-2022/23 полузащитник забил 2 гола в 4 матчах в составе красно-белых.

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

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Основные источники исследования

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⚽ Футбол. ЛЧ
Ювентус
ПСЖ

П2

25%

1.68

ТБ 2.5

24%

1.66

Ф2(-1)

16%

2.02
⚽ Футбол. ЛЧ
Ливерпуль 2
Наполи 0
Матч завершен

Х2

29%

1.91

П1

22%

1.95

ТМ 3.5

15%

2.15
⚽ Футбол. ЛЧ
Бавария 2
Интер 0
Матч завершен

ТМ 3.5

26%

1.83

Ф1(-1.5)

19%

2.10

П1

18%

1.47
Виктор Мозес
Евгений Ловчев
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
0
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 15 12 3 0 44-5 39
2
 Спартак 15 10 2 3 37-16 32
3
 ЦСКА 15 8 5 2 29-15 29
4
 Ростов 15 8 5 2 27-21 29
5
 Динамо 15 7 5 3 30-18 26
6
 Краснодар 15 7 3 5 27-21 24
7
 Ахмат 15 7 2 6 23-23 23
8
 Оренбург 15 7 1 7 28-34 22
9
 Сочи 15 6 3 6 24-31 21
10
 Урал 15 5 2 8 17-26 17
11
 Кр. Советов 15 4 5 6 17-22 17
12
 Н. Новгород 15 3 4 8 18-27 13
13
 Факел 15 1 9 5 18-28 12
14
 Локомотив 15 3 3 9 17-30 12
15
 Химки 15 2 3 10 14-34 9
16
 Торпедо 15 1 3 11 7-26 6
Результаты / календарь
1 тур
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25 тур
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28 тур
29 тур
30 тур
4.11 19:00
Химки – Оренбург
 - : -
5.11 14:00
Сочи – Спартак
 - : -
5.11 16:30
Зенит – Ахмат
 - : -
5.11 16:30
Факел – Краснодар
 - : -
5.11 19:00
ЦСКА – Н. Новгород
 - : -
6.11 14:00
Урал – Локомотив
 - : -
6.11 16:30
Торпедо – Кр. Советов
 - : -
6.11 19:00
Ростов – Динамо
 - : -
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ЖК
Г
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 12
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 11
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 11
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Арсен Захарян

Арсен Захарян

Динамо

 5
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 14 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
Артем Мещанинов

Артем Мещанинов

Сочи

 12 1 2
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