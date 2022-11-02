Ловчев: «Мозес — классный игрок, но сейчас очень здорово играет тот же Промес»

Бывший защитник «Спартака» Евгений Ловчев в комментарии для «СЭ» отреагировал на возвращение полузащитника красно-белых Виктора Мозеса в Россию.

Мозес получил травму 6 августа в матче 4-го тура РПЛ против «Урала» (2:0). 17 августа футболист перенес операцию за рубежом. 31-летний нигериец должен вернуться к тренировкам в общей группе в феврале 2023 года.

«Мозес — хороший и квалифицированный футболист. Для меня определением было то, как он открывается, какое место занимает, как работает с мячом, подает с фланга. С левой стороны был Айртон, который проходил и все время простреливал в ближнего защитника. Когда Мозес подает справа, мяч прилетает туда, где находится Соболев.

Мозес — классный игрок, но сейчас очень здорово играет тот же Промес. Все прибавили в игре. Наверное, это не их максимум, но «Спартак» играет очень симпатично и даже все огрехи в обороне, которые до недавнего времени были видны, не так заметны — «Спартак» начал отодвигать игру от своих ворот», — сказал Ловчев «СЭ».

Мозес выступает за «Спартак» с октября 2020 года. В сезоне-2022/23 полузащитник забил 2 гола в 4 матчах в составе красно-белых.