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Глебов рассказал о работе Карпина с молодежью в «Ростове»

Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Полузащитник «Ростова» Данил Глебов в интервью колумнисту «СЭ» Илье Казакову рассказал о своей роли в команде.

«Сейчас просмотрите на нашу команду. Молодые ребята, которым по 17-18 лет. Они только начинают играть на высшем уровне. Понятно, что команда другая.

Но посыл главного тренера таков, что нужно работать. Дай Бог, чтобы они отыграли сезона полтора. Тогда команда сможет набрать былую силу.

Для этих ребят это очень большой шанс. У них есть возможность показать себя на таком уровне.

Конечно, большой плюс — это работа Валерия Карпина и руководства клуба. Они работают с ними, доверяют им. Мы, как более опытные, как старшие товарищи поддерживаем их. И ребята не боятся», — сказал Глебов в эфире программы «Футбол России» на канале «Россия 24».

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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

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Основные источники исследования

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1
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2
 Динамо 22 13 4 5 41-24 43
3
 ЦСКА 22 13 3 6 32-18 42
4
 Сочи 22 12 2 8 35-24 38
5
 Краснодар 21 10 6 5 34-21 36
6
 Локомотив 21 9 7 5 31-25 34
7
 Кр. Советов 21 9 5 7 28-23 32
8
 Ахмат 22 10 1 11 29-30 31
9
 Спартак 22 7 6 9 24-31 27
10
 Рубин 22 7 4 11 29-39 25
11
 Н. Новгород 22 6 6 10 20-32 24
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 Ростов 21 5 7 9 33-38 22
13
 Арсенал 22 5 5 12 24-46 20
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15
 Уфа 22 3 9 10 19-31 18
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 Химки 22 3 9 10 19-37 18
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