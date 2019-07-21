Люк Уилкшир назвал стадион "Динамо" ареной мирового уровня

Бывший защитник "Динамо" Люк Уилкшир, посетивший матч 2-го тура чемпионата России против "Рубина" (0:1), поделился впечатлениями об игре и новом стадионе бело-голубых

– Конечно, расстроен результатом матча с "Рубином", – сказал Уилкшир. – Обидно так проигрывать в большинстве. Отдельно хочу отметить стадион и атмосферу. Они восхитительные.

– Рады вернуться в "Динамо"?

– Конечно. Это мой клуб. Счастлив быть частью этого великолепного стадиона и поболеть за команду. Арена просто мирового уровня.

– Хотели бы сыграть здесь в качестве футболиста "Динамо"?

– Конечно. Какой игрок не хотел бы здесь поиграть? (Елена Григорьевская, Ярослав Сусов)

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