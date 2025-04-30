Лунев — о будущем Лички в «Динамо»: «Мы будем биться за Марцела на поле»

Голкипер «Динамо» Андрей Лунев ответил «СЭ» на вопрос о влиянии результатов команды на будущее главного тренера Марцела Лички.

Во вторник, 29 апреля, «Динамо» уступило «Спартаку» (1:2) в матче второго этапа 1/2 финала Пути регионов Кубка России и завершило выступление в турнире.

«Безусловно, на поле мы будем биться за Марцела. Он наш тренер. Мы будем стараться, чтобы он остался. А дальше решает руководство. Но давайте дождемся конца сезона и посмотрим, что будет», — сказал Лунев «СЭ».

В чемпионате России «Динамо» с 47 очками после 26 туров занимает пятое место.

47-летний Личка возглавляет команду из Москвы с 2023 года. Контракт чешского специалиста с московским клубом действует до конца июня 2025 года.