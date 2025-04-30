Футбол
30 апреля, 09:00

Лунев — о будущем Лички в «Динамо»: «Мы будем биться за Марцела на поле»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
Марцел Личка.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Голкипер «Динамо» Андрей Лунев ответил «СЭ» на вопрос о влиянии результатов команды на будущее главного тренера Марцела Лички.

Во вторник, 29 апреля, «Динамо» уступило «Спартаку» (1:2) в матче второго этапа 1/2 финала Пути регионов Кубка России и завершило выступление в турнире.

«Безусловно, на поле мы будем биться за Марцела. Он наш тренер. Мы будем стараться, чтобы он остался. А дальше решает руководство. Но давайте дождемся конца сезона и посмотрим, что будет», — сказал Лунев «СЭ».

В чемпионате России «Динамо» с 47 очками после 26 туров занимает пятое место.

47-летний Личка возглавляет команду из Москвы с 2023 года. Контракт чешского специалиста с московским клубом действует до конца июня 2025 года.

Андрей Лунев
Марцел Личка
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
Сегодня
Вчера
Неделя

  • Rawalex

    Мы его не выгоняли, он самостоятельно подписался с немцами показав Зениту фиги на ногах. Правда так весь контракт у немцев на лавке и проспал.

    30.04.2025

  • Rawalex

    Согласен. Второй гол был вполне берущийся, не хватило Анрею прыжка.

    30.04.2025

  • Александр Максаков

    Как я радовался , когда с ним заключили контракт и как мне горько , что Лунев меня разочаровал , а жаль . Зенит был прав отчислил его из команды .

    30.04.2025

  • ВладНик_22

    Писал, но снесли. Повторю часть. Нет вратаря у нас, как и не было. Да пару раз за сезон что-то удалось Луневу. Но вчера первый гол бы его. Пропустить в ближний угол... Не нормально это. По Макару - такой же как 98 процентов, т наз нападающих лиги. Никакой. Похоже придется ждать еще лет 30, чтобы что-то выиграли...

    30.04.2025

  • Яна Калинина

    они и получают удоволствие,когда нет мотивации и амбиций,как заканчивается работа и тяжелыйтруд,так привет кипр,по типу Кокорина)

    30.04.2025

  • Vladimir Kuznetsov

    было бы за кого ---бездарь и на понтах

    30.04.2025

  • Vladimir Kuznetsov

    лучше тебе пора давно завязывать --дырка в воротах

    30.04.2025

  • Vladimir Kuznetsov

    ты его лично слил

    30.04.2025

  • hattabych

    В Зените уже отработали схему. Надо раз в год, может чаще, перезаключать договора, с увеличением зарплаты. Тогда хватит года на три.

    30.04.2025

  • hattabych

    Тогда надо иметь два состава, как у Зенита. Причем большая часть ныне играющих должна сидеть на лавке в качестве подмены.

    30.04.2025

  • bruze

    если бы бабушки яйца, она была бы дедушкой.Эти банальные оправдания уже задолбали из года в год

    30.04.2025

  • ОРБ

    Чот мне кажется, что ставка на латиносов играет только 1 сезон(( Ну не умеют они делать долго однообразную и нудную работу, у них просто пропадает интерес:frowning2:? Как пример в Динамо - игра Лаксальта, да и тот же Бителло хотел по-тихому слинять

    30.04.2025

  • Highlander

    Я За Спартак , господи!!! Краснодар! Стань чемпионом!!

    30.04.2025

  • Valekka

    По тому,как играл Лунёв во втором тайме,скорее подставить хотел!!!!

    30.04.2025

  • Евгеша Батиков за КПРФ

    за белочеха, который носит розовый свитер (отсылка на "розовый танк") готовы жопу порвать))) а вернется обратно в Чехию будет рассказывать что таким образом троллил тупое ВТБ)))

    30.04.2025

  • ОРБ

    Тоже верно)) Просто человек, а тем более болельщик - это такой организм, которому невозможно во всем угодить) А так, чисто гипотетически, вот поставят того же Ивича, ну обо@рется он и выпнут его через какое-то время, так ты же первый и буш кричать: на кол его!! Не так ли:wink:

    30.04.2025

  • Гаттузо Крут!!!!!!#!

    Лунек сдал игру...Позор.:tired_face:

    30.04.2025

  • Андрей Коняхин

    Видим как Вы бьетесь!!!

    30.04.2025

  • baruv

    Не собираюсь заниматься болтологией. У каждого свое мнение.

    30.04.2025

  • ОРБ

    Ну и где ты такие команды видел??? Я могу вспомнить только Рубин Бердыева (90-е годы и Зенит выносим за скобки). Ну и кому нравился тот Рубин, даже местные плевались)

    30.04.2025

  • ОРБ

    Вот это правильное мнение. Когда Тюка травму получил и выбыл до конца сезона, я сразу решил, что Динамо ничего не светит. Ан нет, команда не рассыпалась и это уже радует. И с лидерами не тушуется, с теми же Локо, ЦСКА, Зенитом на равных бодалось, чуточку везения не хватило. Так что не такой уж и провальный сезон как внизу пишут)

    30.04.2025

  • baruv

    Народ идет на команду, дающую результат и сбалансированную во всех звеньях. А с таким разбалансом и игры не видно.

    30.04.2025

  • hattabych

    Если бы не травмы нападающих результат мог быть иным. Хорошо уже то, что Динамо борется за самые высокие места, а не прозябает в середине таблицы.

    30.04.2025

  • ОРБ

    Вот нам никогда не угодишь) Да, оборона хромает, да, напы не успевают отрабатывать назад, да, реализация не на уровне. Зато на команду идет народ, игру посмотреть а не тягомотину какую-нибудь. А возьмет Динамо условного Курбана Бердыева, команда выстроит трёхэтажный автобус и ещё рвы выроет. Ну может и будет результат, так пока до чемпионства доберуться все болелы разбегутся. Ты такого будущего хочешь?

    30.04.2025

  • МаратХ

    Не там работает Лунев. Бьются на ринге

    30.04.2025

  • МаратХ

    Яна- в футбол играя с детства получал удовольствие и в студенческие годы. Футболисты кроме удовольствия, получают еще и отличные деньги. Так пусть и играют с удовольствием и старанием, а не делают кому то одолжение. Борются на ковре борцы

    30.04.2025

  • baruv

    Незаметно, что игроки именно БИЛИСЬ, в прямом смысле этого слова. Настаиваю на Ивиче. Он наладит игру в защите.

    30.04.2025

  • За спорт!

    Даж реванш возьм?те через тур у Станка, тот Личку уже "уволил", как шеф предположил.

    30.04.2025

  • инок

    Бабочки пропускать, это не битва за тренера.

    30.04.2025

  • Djin Ignatov

    Где же тц будешь биться ? Когда ты вчера просто подставил тренера пропустив такой мяч !!! такие мячи вратари должны брать !!

    30.04.2025

  • marz

    За кого вы будете биться, клоуны? Просрали весь сезон!

    30.04.2025

  • Zwolle

    Только получая удовольствие никогда ничего не выиграешь. Это спорт, а не утренний джоггинг.

    30.04.2025

  • Valery Petrukhin

    Вы бейтесь за него в то время, когда он думает только о том, что в Праге уже тепло, а здесь очень холодно.

    30.04.2025

  • bolelschik.volga34

    Шестое место - итог "борьбы".

    30.04.2025

  • Яна Калинина

    удовольствие ты будешь получать,когда платить будешь,а не за деньги тебе)или в субботу с мужиками в игре перед баней,там и удовольствие и пиао,а тут тяжелая работа)удовольствие они до сегодняшенго дня получали,судя по результатам

    30.04.2025

  • Яна Калинина

    А до этого чего было?)все уж,поздно,в этом сезоне все просрали))или морду руководству бить?)

    30.04.2025

  • NF

    "Биться" надо было вчера...

    30.04.2025

  • МаратХ

    мы будем биться за Марцела... Надо играть, получать удовольствие от игры, а не тупо выполнять свою работу

    30.04.2025

    • Лунев считает сезон провальным для «Динамо»: «Вряд ли претендуем на трофей»

    Тедеев назвал Дзюбу истинным лидером российского футбола
