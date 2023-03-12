Агент Ренана: «Роберт — звезда, особенный игрок»

Футбольный агент Луис Фернандо Гарсия высказался о своем клиенте, защитнике «Зенита» Роберте Ренане.

«Ренан — звезда, особенный игрок. Скоро он покажет себя», — приводит слова Гарсии Sport24.

Бразильский защитник присоединился к «Зениту» в январе 2023 года.

В текущем сезоне он сыграл за питерский клуб в двух матчах и не отличился результативными действиями.