Лучший игрок РПЛ: двое футболистов ЦСКА включили в свои тройки спартаковца Барко

«СЭ» провел традиционный опрос всех клубов РПЛ в сезоне-2024/25 и определил лучшего футболиста в чемпионате России. От каждой из 16 команд проголосовали по 11 игроков, все они называли свои тройки. За первое место в анкетах начислялось 3 балла, за второе — 2, за третье — 1.

Первое место по итогам голосования занял нападающий «Краснодара» Джон Кордоба, второе — Алексей Батраков из «Локомотива», третье — Эсекьель Барко из «Спартака».

Защитник ЦСКА Мойзес и нападающий красно-синих Секу Койта включили в свои тройки спартаковца Барко.