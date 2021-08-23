Лоза отреагировал на предложение отменить лимит на легионеров в РПЛ

Российский певец Юрий Лоза отреагировал на предложение Российского футбольного союза (РФС) отменить лимит на легионеров.

«Легионеры подстегивают наших футболистов. Когда-то Марк Бурляин, хороший писатель и педагог, в одной из своих книг написал хорошую фразу: «Я не верю, что человек может развиваться при помощи одноклассников». Учиться надо на примере больших людей. Идет обмен информации, потому что приезжает человек с совсем другой футбольной школой», — сказал Лоза «СЭ».

Ранее издание Daily Storm сообщило, что РФС предложил клубам РПЛ изменить формат проведения чемпионата. Одним из пунктов был — отмена лимита на легионеров. Ограничение действует с 2005 года.

С прошлого сезона в РПЛ действует лимит «8+17», то есть не больше восьми иностранцев в заявке на сезон.