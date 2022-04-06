Российский артист Юрий Лоза в разговоре с «СЭ» отреагировал на слова депутата Госдумы РФ Ирины Родниной о том, что лень — слабое место российских футболистов.

«Лень тут ни при чем. У нас нет нормальной футбольной школы. Если налажен детский футбол, то будут и игроки. Раньше было из кого выбирать. В Голландии, например, почти в каждом дворе футбольное поле, центры. Там все условия для того, чтобы вырастить хороших игроков. Но для этого нужны ресурсы, время. У нас пацаны не проходят эту школу, не получают знания. Поэтому столько и ошибок совершают. Нам не нужны иностранные тренеры, у нас много своих хороших. Деньги, которые ушли на оплату Хиддинка, обошлись нам в 10 футбольных центров, которые мы могли бы построить», — сказал Лоза «СЭ».

Также Роднина раскритиковала высокие зарплаты российских футболистов.