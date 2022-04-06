«Хроническая болезнь наших мужчин». Роднина жестко раскритиковала российский футбол

Депутат Госдумы РФ Ирина Роднина раскритиковала российский футбол, отметив, что его неинтересно смотреть. По ее мнению, футбол — хроническая болезнь российских мужчин.

«Если считать по количеству медалей, званий и интересу публики, Россия — спортивная страна. А где мы слабые? В футболе мы слабые!, — цитирует Роднину «РБ Спорт». — Я футбол не смотрю, была только на ЧМ-2018. Мне не нравится футбол, он слишком ленивый, особенно российский. Мне в этом плане больше нравится баскетбол, волейбол — там интенсивная смена событий. А в футболе, пока они забегут... Весь первый тайм они бегают с мыслью: «Вот бы еще второй тайм выдержать».

Родина уверена, что такой футбол только в России, а в Европе это настоящее представление, потому что там от футбола получают удовольствие.

«Такой футбол только в России, в мире он другой. Я случайно была в Испании на игре «Барселоны» и увидела не спорт, а представление, — сказала Родина. — Они чудно владеют мячом, чувствуют публику. Это красивое представление! Когда опасный момент, футболисты сразу соображают, чувствуют его! А самое главное — видно, что они этим занимаются с удовольствием. Кайфуют! А в России вижу только кислые физиономии футболистов, вечно плюющие... Не хочу обижать их, я из такого вида спорта, где нам говорили, что мы должны приносить удовольствие публике в любой ситуации».

По словам Родиной, как бизнес футбол в России также плохо развит. В него вкладывают иного денег, а эффекта нет.

«В наш футбол вкладывают миллионы рублей. Считаю, российский футбол — хроническая болезнь наших мужчин. Абсолютно! Бегают лениво, а еще деньги вкладывают, — сказала Родинан. — Вот Абрамович вложил деньги в «Челси» и добился успеха.

Я всегда думаю, если вы себя называете профессионалами, зачем вы без конца лезете в бюджет страны и компаний? Профессионал должен не зарабатывать много, а научиться делать деньги.

Футбольный бизнес в России плохой. А если бизнес неудачный, есть два варианта: банкротиться или сокращать как-то, либо продавать. За эти 25 лет, что у нас называют «профессиональным футболом», можно было бы научиться зарабатывать деньги. Тратят много, а играть не научились".

Напомним, ранее Роднина также заявила, что футбол в России не является спортом номером один. На это ей ответил российский тренер по фигурному катанию, двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко.

Ирина Роднина является трехкратной олимпийской чемпионкой и десятикратной чемпионкой мира по фигурному катанию.