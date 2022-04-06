Зурико Давиташвили расторг контракт с тульским «Арсеналом»
Полузащитник Зурико Давиташвили расторг контракт с «Арсеналом», сообщает пресс-служба тульской команды.
21-летний футболист, находясь в расположении сборной Грузии, прислал в клуб заявление с просьбой расторгнуть с ним соглашение по семейным обстоятельствам.
Давиташвили выступал за «Арсенал» с июля 2021 года, на его счету 4 гола и 1 результативная передача в 23 матчах за команду.
Ранее сообщалось, что Давиташвили вместе с экс-полузащитником «Рубина» Хвичей Кварацхелией перейдет в батумское «Динамо».
Источник: https://t.me/pfcarsenaltula/1942
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|
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|4
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|43
|
4
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|39
|
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|
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|36
|
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|29-30
|32
|
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|
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|
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|5
|7
|10
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|
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|23
|5
|6
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|23
|4
|9
|10
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|
15
|Уфа
|23
|4
|9
|10
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|
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|26.02
|14:00
|
Н. Новгород – Урал
|1 : 0
|26.02
|14:00
|
Химки – Динамо
|0 : 3
|26.02
|16:30
|
Сочи – Арсенал
|2 : 0
|26.02
|19:00
|
Спартак – ЦСКА
|0 : 2
|27.02
|19:00
|
Ахмат – Уфа
|2 : 1
|28.02
|19:00
|
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|6.04
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|
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|4.05
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Краснодар – Локомотив
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|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|15
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|10
|
|
Федор Смолов
Динамо
|10
|П
|
|
Рифат Жемалетдинов
Локомотив
|6
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|
|
Далер Кузяев
Зенит
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|И
|К
|Ж
|
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Максимилиано Кофрие
Спартак
|13
|1
|4
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Горан Чаушич
Арсенал Т
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|1
|3
|
|
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|1
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