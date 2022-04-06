Зурико Давиташвили расторг контракт с тульским «Арсеналом»

Полузащитник Зурико Давиташвили расторг контракт с «Арсеналом», сообщает пресс-служба тульской команды.

21-летний футболист, находясь в расположении сборной Грузии, прислал в клуб заявление с просьбой расторгнуть с ним соглашение по семейным обстоятельствам.

Давиташвили выступал за «Арсенал» с июля 2021 года, на его счету 4 гола и 1 результативная передача в 23 матчах за команду.

Ранее сообщалось, что Давиташвили вместе с экс-полузащитником «Рубина» Хвичей Кварацхелией перейдет в батумское «Динамо».