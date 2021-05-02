Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев в разговоре с «СЭ» поделился эмоциями после победы в чемпионате России в третий раз подряд.

«Всех поздравляю с победой! И команду, и болельщиков и всех-всех! — сказал Медведев «СЭ». — Почему «Зенит» третий сезон подряд показывает, что он лучший? За этим стоит огромная работа каждого футболиста, который играет в основе, сидит на скамейке запасных или просто тренируется, а также тренерского штаба. Важно отметить, что команда — это не просто набор игроков, а это особое отношение внутри коллектива. Наших игроков объединяет стремление к победе. И вы знаете, оставаться голодным до побед — это черта настоящих победителей. Что бы я сейчас ответил на всю критику в сторону «Зенита»? Посмотрите на табло! Конструктивную критику мы всегда слышим, а все остальное — игнорируем».

Медведев также отреагировал на прогнозы, которые считали, что «Зенит» мог упустить чемпионство.

«Есть русская поговорка — типун тебе на язык. Все эти недоброжелательные предсказания не оправдались. Вот и все. Еще раз поздравляю болельщиков с чемпионством!», — добавил Медведев.

Обыграв «Локомотив» в 28-м туре Тинькофф РПЛ со счетом 6:1, питерская команда выиграла турнир в третий раз подряд, а также в седьмой в российской истории (2007, 2010, 2011/12, 2014/15, 2018/19, 2019/20, 2020/21) и в восьмой с учетом чемпионата СССР (1984).

(Артем Бухаев)