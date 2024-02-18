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18 февраля, 17:58

Нигматуллин — про Агкацева: «Сомнительно, что второй номер «Краснодара» может стать первым номером у «Спартака»

Алина Савинова
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Бывший вратарь «Спартака» Руслан Нигматуллин поделился мнением о возможном переходе голкипера «Краснодара» Станислава Агкацева в московский клуб.

«Спартак», может, хочет поменять кого-то из вратарей. В прошлом сезоне не было явного первого номера, наверное, хотят усилить конкуренцию. Сейчас у команды три хороших вратаря высокого уровня, ситуация не требует усиления. Кандидатуры, о которых писали в СМИ, не сильнее нынешних вратарей «Спартака». Не факт, что Агкацев легко выиграет конкуренцию у действующих вратарей. В «Спартаке» играют под десятикратным давлением, это не просто. Станислав пока не может стать первым номером в своем клубе. Сомнительно, что второй номер «Краснодара» может стать первым номером у красно-белых, хоть у него и очень сильный конкурент», — приводит Metaratings.ru слова Нигматуллина.

22-летний Агкацев в текущем сезоне сыграл за «Краснодар» 7 матчей во всех турнирах, пропустил 11 голов и 2 встречи провел на ноль. Его контракт рассчитан до лета 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 1 миллион евро.

Источник: Metaratings.ru
Руслан Нигматуллин
Футбол
РПЛ
ФК Краснодар
ФК Спартак (Москва)
Станислав Агкацев
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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1.03 19:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 14:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 16:30
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 19:00
Ахмат – Урал
 - : -
2.03 19:30
Зенит – Спартак
 - : -
3.03 14:00
Пари НН – Факел
 - : -
3.03 16:30
Динамо – Локомотив
 - : -
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Балтика – Сочи
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