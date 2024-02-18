Нигматуллин — про Агкацева: «Сомнительно, что второй номер «Краснодара» может стать первым номером у «Спартака»

Бывший вратарь «Спартака» Руслан Нигматуллин поделился мнением о возможном переходе голкипера «Краснодара» Станислава Агкацева в московский клуб.

«Спартак», может, хочет поменять кого-то из вратарей. В прошлом сезоне не было явного первого номера, наверное, хотят усилить конкуренцию. Сейчас у команды три хороших вратаря высокого уровня, ситуация не требует усиления. Кандидатуры, о которых писали в СМИ, не сильнее нынешних вратарей «Спартака». Не факт, что Агкацев легко выиграет конкуренцию у действующих вратарей. В «Спартаке» играют под десятикратным давлением, это не просто. Станислав пока не может стать первым номером в своем клубе. Сомнительно, что второй номер «Краснодара» может стать первым номером у красно-белых, хоть у него и очень сильный конкурент», — приводит Metaratings.ru слова Нигматуллина.

22-летний Агкацев в текущем сезоне сыграл за «Краснодар» 7 матчей во всех турнирах, пропустил 11 голов и 2 встречи провел на ноль. Его контракт рассчитан до лета 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 1 миллион евро.