Лондонский «Арсенал» хотел арендовать Бителло у «Динамо» летом 2024 года

Лондонский «Арсенал» рассматривал возможность аренды бразильского полузащитника московского «Динамо» Бителло, сообщает Legalbet.

Лондонский клуб планировал арендовать игрока на год, а затем выкупить его за 12 миллионов евро. Летом 2024 года представители «Арсенала» узнавали у агента футболиста, есть ли возможность заключить арендное соглашение.

Официально в «Динамо» представители английского клуба не обращались. А агент игрока заявил им, что бело-голубым интересен трансфер «здесь и сейчас».

25-летний атакующий полузащитник в сезоне-2024/25 провел за «Динамо» 35 матчей, в которых забил 3 гола и отдал 14 результативных передач. Его контракт действует до 30 июня 2026 года. По данным Transfermarkt, трансферная стоимость игрока составляет 11 миллионов евро.