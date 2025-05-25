Семак — о будущем Вендела: «Останется он или нет — большой вопрос»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал будущее полузащитника команды Вендела после срыва его перехода в «Ботафого».

— Вендел возвращается в «Зенит» летом. Он готов играть здесь дальше?

— Сделка сорвалась. На сегодняшний день он игрок «Зенита». Останется он или нет — большой вопрос, — ответил Семак.

В среду, 21 мая, стало известно, что «Ботафого» решил расторгнуть трансферное соглашение. По данным «СЭ», причиной этого стали финансовые проблемы владельца бразильского клуба Джона Текстора. В самом «Ботафого» заявили, что сделка сорвалась по геополитическим причинам.