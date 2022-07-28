Ломовицкий рассказал, на что «Химки» могут рассчитывать в этом сезоне

Полузащитник «Химок» Александр Ломовицкий в интервью «Известиям» отметил, что у команды самые высокие задачи на сезон.

— На что «Химки» могут рассчитывать с такой игрой в этом сезоне?

— Мы будем идти от матча к матчу с максимальной самоотдачей и желанием. Надеюсь, все получится. У нас на самом деле самые высокие задачи: выходить на каждую игру и побеждать. Вот и все. Посмотрим, что получится в конце сезона.

— Что будете считать лично для себя успехом по итогам сезона?

— Не заглядывал так далеко, если честно.

— Нет внутри «Химок» шуток по поводу того, что в команде собралось большое количество бывших игроков «Спартака»?

— Если посмотреть на РПЛ, то в ней достаточно много воспитанников «Спартака» или просто тех, кто имеет спартаковское прошлое. Поэтому были на эту тему пару раз шутки внутри команды, но не более того. Пошутили и забыли.