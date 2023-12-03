«Локомотив» — «Зенит»: Кассьерра сравнял счет
Форвард «Зенита» Матео Кассьерра забил на 41-й минуте матча 17-го тура РПЛ с «Локомотивом» — 1:1.
Защитник сине-бело-голубых Страхиня Эракович навесил на линию вратарской, где открывшийся Кассьерра головой отправил мяч в ворота.
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|
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|3
|33-14
|33
|
3
|Кр. Советов
|17
|8
|5
|4
|36-24
|29
|
4
|Динамо
|16
|7
|7
|2
|27-21
|28
|
5
|ЦСКА
|17
|7
|7
|3
|31-23
|28
|
6
|Спартак
|16
|8
|3
|5
|23-22
|27
|
7
|Рубин
|16
|7
|4
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|
8
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|16
|6
|7
|3
|24-22
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|
9
|Пари НН
|17
|7
|3
|7
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|24
|
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|5
|5
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|
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|5
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|
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|
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|17
|3
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|18-27
|14
|
14
|Балтика
|17
|3
|4
|10
|12-23
|13
|
15
|Ахмат
|16
|3
|4
|9
|16-22
|13
|
16
|Сочи
|17
|3
|1
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|16-30
|10
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|2.12
|14:00
|
Факел – Балтика
|0 : 0
|2.12
|16:30
|
Сочи – Кр. Советов
|0 : 2
|2.12
|19:30
|
Пари НН – Урал
|1 : 0
|3.12
|14:00
|
ЦСКА – Ростов
|2 : 0
|3.12
|16:30
|
Краснодар – Оренбург
|2 : 1
|3.12
|16:30
|
Локомотив – Зенит
|- : -
|3.12
|19:00
|
Ахмат – Спартак
|- : -
|4.12
|19:30
|
Динамо – Рубин
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|12
|
|
Бенхамин Гарре
Крылья Советов
|8
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|8
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Александр Соболев
Спартак
|5
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|14
|1
|3
|
|
Виктор Мелехин
Ростов
|16
|1
|5
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|14
|1
|4
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