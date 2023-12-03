«Локомотив» — «Зенит»: Кассьерра сравнял счет

Читать «СЭ» в

Форвард «Зенита» Матео Кассьерра забил на 41-й минуте матча 17-го тура РПЛ с «Локомотивом» — 1:1.

Защитник сине-бело-голубых Страхиня Эракович навесил на линию вратарской, где открывшийся Кассьерра головой отправил мяч в ворота.