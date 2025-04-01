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1 апреля 2025, 09:30

«Локомотив» — «Зенит»: дата матча РПЛ, во сколько начнется, где смотреть игру

«Локомотив» и «Зенит» встретятся в матче чемпионата России
Александр Иткин
редактор интернет отдела

«Локомотив» и «Зенит» встретятся в матче 23-го тура чемпионата России в субботу, 5 апреля. Игра пройдет на «РЖД Арене» в Москве, стартовый свисток прозвучит в 17.30 по московскому времени.

Ключевые события игры «Локомотив» — «Зенит» можно отслеживать в матч-центре нашего сайта. «СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

Чемпионат России. Премьер-лига. 23-й тур.
05 апреля 2025, 17:30. РЖД Арена (Москва)
Локомотив
1:1
Зенит

В прямом эфире встречу покажут канал и сайт «Матч ТВ», а также онлайн-платформы «Okko» и «Кинопоиск» в окне ретрансляции федерального канала.

«Локомотив» находится на шестом месте в РПЛ с 40 очками. «Зенит» располагается на второй строчке турнирной таблицы с 46 очками. В матче первого круга РПЛ в Санкт-Петербурге в октябре 2024 года команды сыграли вничью (1:1).

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ФК Зенит
ФК Локомотив (Москва)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 1 1 0 0 5-0 3
2
 Спартак 1 1 0 0 3-0 3
3
 Краснодар 1 1 0 0 3-1 3
4
 Оренбург 1 1 0 0 2-1 3
5
 ЦСКА 1 1 0 0 2-1 3
6
 Динамо Мх 1 1 0 0 2-1 3
7
 Локомотив 1 0 1 0 1-1 1
8
 Ахмат 1 0 1 0 1-1 1
9
 Кр. Советов 1 0 1 0 0-0 1
10
 Динамо 1 0 1 0 0-0 1
11
 Факел 1 0 0 1 1-2 0
12
 Ростов 1 0 0 1 1-2 0
13
 Балтика 1 0 0 1 1-2 0
14
 Рубин 1 0 0 1 1-3 0
15
 Родина 1 0 0 1 0-3 0
16
 Акрон 1 0 0 1 0-5 0
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31.07 20:00 Родина – Ростов - : -
1.08 14:00 Акрон – Рубин - : -
1.08 16:15 ЦСКА – Кр. Советов - : -
1.08 18:30 Динамо Мх – Локомотив - : -
1.08 20:45 Балтика – Динамо - : -
2.08 16:00 Оренбург – Зенит - : -
2.08 18:15 Краснодар – Факел - : -
2.08 20:30 Ахмат – Спартак - : -
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ЖК
Г
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 2
Зелимхан Бакаев
Зелимхан Бакаев

Локомотив

 1
Хуан Мануэль Боселли
Хуан Мануэль Боселли

Краснодар

 1
П
Эсекиэль Барко
Эсекиэль Барко

Спартак

 1
Хуан Мануэль Боселли
Хуан Мануэль Боселли

Краснодар

 1
Маркус Вендел
Маркус Вендел

Зенит

 1
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 1 1 0
Максим Савельев
Максим Савельев

Оренбург

 1 0 0
Марат Апшацев
Марат Апшацев

Динамо Мх

 1 0 1
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