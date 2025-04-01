«Локомотив» — «Зенит»: дата матча РПЛ, во сколько начнется, где смотреть игру

«Локомотив» и «Зенит» встретятся в матче 23-го тура чемпионата России в субботу, 5 апреля. Игра пройдет на «РЖД Арене» в Москве, стартовый свисток прозвучит в 17.30 по московскому времени.

Ключевые события игры «Локомотив» — «Зенит» можно отслеживать в матч-центре нашего сайта. «СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

Чемпионат России. Премьер-лига. 23-й тур.

05 апреля 2025, 17:30. РЖД Арена (Москва)

В прямом эфире встречу покажут канал и сайт «Матч ТВ», а также онлайн-платформы «Okko» и «Кинопоиск» в окне ретрансляции федерального канала.

«Локомотив» находится на шестом месте в РПЛ с 40 очками. «Зенит» располагается на второй строчке турнирной таблицы с 46 очками. В матче первого круга РПЛ в Санкт-Петербурге в октябре 2024 года команды сыграли вничью (1:1).