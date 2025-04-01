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1 апреля 2025, 01:43

Источник: Кокорин получил 1,6 миллиона рублей штрафов за нарушения ПДД с 2021 года

Сергей Разин
корреспондент

Форвард кипрского «Ариса» Александр Кокорин получил штрафы за нарушения ПДД на сумму 1,6 миллиона рублей, сообщает Telegram-канал SHOT.

По сведениям источника, 34-летний россиянин регулярно посещает Москву, где в день может собрать 10 штрафов. Одно из нарушений — езда со скоростью 152 км/ч при разрешенных 60 км/ч. С 2021 года на автомобиль Кокорина было оформлено 1511 штрафов.

В этом сезоне Кокорин провел за «Арис» 23 матча, забил 9 мячей и отдал 7 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в 700 тысяч евро.

Источник: SHOT
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Александр Кокорин
ФК Арис (Лимасол)
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 2 2 0 0 8-0 6
2
 Спартак 2 2 0 0 5-1 6
3
 Краснодар 2 2 0 0 6-3 6
4
 Динамо Мх 2 2 0 0 4-2 6
5
 ЦСКА 2 1 1 0 3-2 4
6
 Оренбург 2 1 0 1 2-4 3
7
 Балтика 2 1 0 1 3-3 3
8
 Рубин 2 1 0 1 3-4 3
9
 Ростов 2 1 0 1 5-4 3
10
 Кр. Советов 2 0 2 0 1-1 2
11
 Ахмат 2 0 1 1 2-3 1
12
 Локомотив 2 0 1 1 2-3 1
13
 Динамо 2 0 1 1 1-2 1
14
 Факел 2 0 0 2 3-5 0
15
 Родина 2 0 0 2 2-7 0
16
 Акрон 2 0 0 2 1-7 0
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31.07 20:00 Родина – Ростов 2 : 4
1.08 14:00 Акрон – Рубин 1 : 2
1.08 16:15 ЦСКА – Кр. Советов 1 : 1
1.08 18:30 Динамо Мх – Локомотив 2 : 1
1.08 20:45 Балтика – Динамо 2 : 1
2.08 16:00 Оренбург – Зенит 0 : 3
2.08 18:15 Краснодар – Факел 3 : 2
2.08 20:30 Ахмат – Спартак 1 : 2
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ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 3
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
Мирлинд Даку
Мирлинд Даку

Рубин

 2
П
Натан Гассама
Натан Гассама

Балтика

 2
Андрей Лангович
Андрей Лангович

Ростов

 2
Педро
Педро

Зенит

 2
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 1 1 0
Эгаш Касинтура
Эгаш Касинтура

Ахмат

 2 1 0
Максим Савельев
Максим Савельев

Оренбург

 1 0 0
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