«Локомотив» в товарищеском матче разгромил «Урал»

«Локомотив» разгромил «Урал» в товарищеском матче на тренировочном сборе — 5:0.

По голу у железнодорожников забили Дмитрий Воробьев, Вадим Раков, Владислав Сарвели, Никита Салтыков и Тимур Сулейманов.

Товарищеский матч

«Локомотив» (Москва) — «Урал» (Екатеринбург) — 5:0 (3:0)

Голы: Воробьев (1:0), Раков (2:0), Сарвели (3:0), Салтыков (4:0), Сулейманов (5:0)