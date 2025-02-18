Пономарев: «Кассьерра и Лусиано — бегущие, техничные. А Соболев — телега несмазанная»

Бывший защитник ЦСКА и сборной СССР, полуфиналист ЧМ-1966 Владимир Пономарев в интервью «СЭ» оценил игру «Спартака» и «Зенита» в сезоне-2024/25.

— Есть в РПЛ команда, за которой вам интересно наблюдать?

— Осенний «Спартак» Станковича напомнил мне лучшие образцы советского футбола. Игра быстрая, комбинационная, без сонного переката в середине поля. Смотришь — глаз радуется.

Ну и «Зенит» эпизодами хорош — когда в порядке Вендел и Глушенков, а на острие Кассьерра или Лусиано. Если же в роли столба выходит Соболев, игра моментально упрощается. Те-то бегущие, техничные, а он телега несмазанная. Дубовый, прямолинейный. Защитникам с ним легко, — сказал Пономарев «СЭ».

Полностью интервью Владимира Пономарева читайте на сайте «СЭ»