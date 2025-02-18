Пономарев — о ЦСКА: «Для нынешнего состава четвертое место — потолок»

Бывший защитник ЦСКА и сборной СССР, полуфиналист ЧМ-1966 Владимир Пономарев в интервью «СЭ» оценил игру красно-синих в первой половине сезона.

— Когда ЦСКА снова станет чемпионом?

— Когда купит сильных футболистов. Уровня тех, что тащат «Зенит», «Спартак», «Краснодар». Жаль, Гинер почти отошел от дел. Пока он в ЦСКА занимался комплектованием, все было четко, без шараханий. Парочка точечных приобретений — и команда заблистала. А сейчас везут черт-те кого! Гуарирапа, Койта...

Я вот раньше критиковал Заболотного. Но от него было больше пользы, чем от Гуарирапы с Койта, вместе взятых. Антон — смелый парень, рубился за каждый мяч, огрехи в технике компенсировал самоотверженностью. А от этих отдача нулевая.

Если накануне сезона мне казалось, что ЦСКА может вклиниться в борьбу за медали, то сегодня уже очевидно: для нынешнего состава четвертое место — потолок. В атаке сплошные мучения. В обводку никто не идет. Все пасы назад либо поперек, туда-сюда, туда-сюда. Ни рывков, ни обострений, ни агрессии. Елки-палки, что за парк культуры?! Якушин, Качалин, Бесков с ума бы сошли от такого футбола.

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