«Локомотив» — «Урал»: Тикнизян увеличил преимущество хозяев

Защитник «Локомотива» Наир Тикнизян отметился голом в матче 18-го тура РПЛ с «Уралом».

Футболист забил мяч на 90+2-й минуте после передачи от партнера по команде Сергея Пиняева на пустые ворота. Счет в игре стал 2:0 в пользу московской команды.