«Локомотив» — «Урал»: Тикнизян увеличил преимущество хозяев
Защитник «Локомотива» Наир Тикнизян отметился голом в матче 18-го тура РПЛ с «Уралом».
Футболист забил мяч на 90+2-й минуте после передачи от партнера по команде Сергея Пиняева на пустые ворота. Счет в игре стал 2:0 в пользу московской команды.
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|
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|17
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|34-17
|33
|
3
|Динамо
|17
|8
|7
|2
|28-21
|31
|
4
|Локомотив
|18
|8
|7
|3
|29-23
|31
|
5
|Кр. Советов
|17
|8
|5
|4
|36-24
|29
|
6
|ЦСКА
|17
|7
|7
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|
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|
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|25
|
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|7
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|
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|17
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|5
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|
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|5
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|20
|
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|18
|5
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|19
|
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|Ахмат
|17
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|4
|9
|18-23
|16
|
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|Оренбург
|17
|3
|5
|9
|18-27
|14
|
15
|Балтика
|17
|3
|4
|10
|12-23
|13
|
16
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|17
|3
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|13
|16-30
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|8.12
|19:00
|
Локомотив – Урал
|2 : 0
|9.12
|14:00
|
Спартак – Кр. Советов
|- : -
|9.12
|16:30
|
Ахмат – Ростов
|- : -
|9.12
|19:45
|
Зенит – Пари НН
|- : -
|10.12
|14:00
|
Факел – Динамо
|- : -
|10.12
|16:30
|
Сочи – Оренбург
|- : -
|10.12
|19:45
|
Краснодар – ЦСКА
|- : -
|10.12
|19:45
|
Балтика – Рубин
|- : -
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Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|13
|
|
Бенхамин Гарре
Крылья Советов
|8
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|8
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|6
|
|
Александр Соболев
Спартак
|5
|И
|К
|Ж
|
|
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Пари Нижний Новгород
|14
|1
|3
|
|
Виктор Мелехин
Ростов
|16
|1
|5
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|14
|1
|4
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