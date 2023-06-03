«Локомотив» — «Торпедо»: прямая трансляция матча 30-го тура РПЛ

В субботу, 3 июня состоится матч заключительного, 30-го тура Российской премьер-лиги, в котором «Локомотив» примет на своем поле «Торпедо».

Матч пройдет в Москве на стадионе «РЖД Арена», начало встречи — в 17.00 по московскому времени.

Все игры 30-го тура РПЛ пройдут в одно время. «СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матчей. Прямая видеотрансляция встречи «Локомотив» — «Торпедо» будет доступна на телеканале «Матч Игра» и сайте matchtv.ru.

«Локомотив» занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата России с 42 очками, «Торпедо» идет на последней, 16-й строчке с 13 очками.