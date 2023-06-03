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Магомедалиев: «Такого, как Акинфеев, в России больше не будет»

Магомедалиев поделился мнением об Акинфееве
Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Вратарь «Карабаха» Шахрудин Магомедалиев поделился мнением о голкипере московского ЦСКА Игоре Акинфееве.

«Сейчас уже меньше слежу, а раньше любил смотреть чемпионат России. Когда одна команда все время выигрывает, интерес пропадает. Но все равно слежу, важные игры, разные дерби, стараюсь не пропускать. И за вратарями смотрю. Конечно, Акинфеев — номер один в России, без вариантов. Такого, как он, больше не будет. При том, что в полной мере, на мой взгляд, Игорь не раскрылся. Травмы, два разрыва «крестов», помешали ему стать вратарем мирового уровня. Такой психологии, как у Акинфеева, ни у кого не найдешь. Он доказывает, что рост — не главное для вратаря. 18 лет человек играет в ЦСКА, представляете? И все эти годы держит планку. Просто сумасшедший кипер, в лучшем смысле слова. Лучший в истории современной России», — приводит слова Магомедалиева «Чемпионат».

Акинфеев является бронзовым призером чемпионата Европы в составе национальной команды России.

В текущем сезоне 37-летний голкипер провел 28 матчей за ЦСКА в РПЛ, пропустил 26 мячей и 10 игр отстоял на ноль.

Источник: https://www.championat.com/football/news-5123491-vratar-sbornoj-azerbajdzhana-takogo-kak-akinfeev-v-rossii-bolshe-ne-budet.html
Игорь Акинфеев
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 29 20 7 2 73-20 67
2
 ЦСКА 29 16 7 6 52-26 55
3
 Спартак 29 15 9 5 60-37 54
4
 Ростов 29 15 8 6 47-40 53
5
 Ахмат 29 15 4 10 49-37 49
6
 Краснодар 29 13 8 8 60-44 47
7
 Динамо 29 13 6 10 49-42 45
8
 Оренбург 29 13 4 12 55-55 43
9
 Локомотив 29 12 6 11 51-45 42
10
 Сочи 29 11 5 13 37-53 38
11
 Урал 29 9 6 14 32-45 33
12
 Факел 29 6 12 11 36-47 30
13
 Кр. Советов 29 7 8 14 31-45 29
14
 Пари НН 29 7 6 16 31-50 27
15
 Химки 29 4 6 19 25-65 18
16
 Торпедо 29 3 4 22 21-58 13
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3.06 17:00
Кр. Советов – Спартак
 - : -
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ЦСКА – Ростов
 - : -
3.06 17:00
Локомотив – Торпедо
 - : -
3.06 17:00
Ахмат – Краснодар
 - : -
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Оренбург – Динамо
 - : -
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Пари НН – Химки
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