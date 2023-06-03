Магомедалиев: «Такого, как Акинфеев, в России больше не будет»

Вратарь «Карабаха» Шахрудин Магомедалиев поделился мнением о голкипере московского ЦСКА Игоре Акинфееве.

«Сейчас уже меньше слежу, а раньше любил смотреть чемпионат России. Когда одна команда все время выигрывает, интерес пропадает. Но все равно слежу, важные игры, разные дерби, стараюсь не пропускать. И за вратарями смотрю. Конечно, Акинфеев — номер один в России, без вариантов. Такого, как он, больше не будет. При том, что в полной мере, на мой взгляд, Игорь не раскрылся. Травмы, два разрыва «крестов», помешали ему стать вратарем мирового уровня. Такой психологии, как у Акинфеева, ни у кого не найдешь. Он доказывает, что рост — не главное для вратаря. 18 лет человек играет в ЦСКА, представляете? И все эти годы держит планку. Просто сумасшедший кипер, в лучшем смысле слова. Лучший в истории современной России», — приводит слова Магомедалиева «Чемпионат».

Акинфеев является бронзовым призером чемпионата Европы в составе национальной команды России.

В текущем сезоне 37-летний голкипер провел 28 матчей за ЦСКА в РПЛ, пропустил 26 мячей и 10 игр отстоял на ноль.