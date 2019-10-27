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«Локомотив» — «Спартак»: стали известны стартовые составы команд

15:17
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Стали известны стартовые составы «Локомотива» и «Спартака» на матч 14-го тура российской премьер-лиги. Игра состоится в воскресенье на стадионе «РДЖ Арена» и начнется в 16.30 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию матча.

Состав «Локомотива»: Гильерме, Игнатьев, Чорлука, Хеведес, Мурило, Баринов, Жемалетдинов, Ал. Миранчук, Крыховяк, Жоау Мариу, Эдер.

Запасные: Коченков, Медведев, Кверквелия, Идову, Рыбус, Лысов, Коломейцев, Рыбчинский, Дорофеев, Тугарев, Магкеев.

Состав «Спартака»: Максименко, Кутепов, Джикия, Жиго, Айртон, Бакаев, Мельгарехо, Умяров, Шюррле, Крал, Понсе.

Запасные: Ребров, Ещенко, Рассказов, Гапонов, Ананидзе, Мирзов, Гулиев, Зобнин, Игнатов, Тиль, Ларссон.

Локомотив — Спартак

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проголосовало: 11806
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Как закончится матч 14-го тура РПЛ «Локомотив» — «Спартак»?
Крупной победой «Локомотива»
12.7%
Победой «Локомотива» с разностью в один-два мяча
40.1%
Результативной ничьей
14.0%
Нулевой ничьей
4.1%
Крупной победой «Спартака»
5.2%
Победой «Спартака» с разностью в один-два мяча
23.9%
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Материалы сюжета: РПЛ-2019/2020. 14-й тур. «Локо» — «Спартак», ЦСКА — «Динамо» и другие матчи




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