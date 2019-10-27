Стали известны стартовые составы «Локомотива» и «Спартака» на матч 14-го тура российской премьер-лиги. Игра состоится в воскресенье на стадионе «РДЖ Арена» и начнется в 16.30 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию матча.

Состав «Локомотива»: Гильерме, Игнатьев, Чорлука, Хеведес, Мурило, Баринов, Жемалетдинов, Ал. Миранчук, Крыховяк, Жоау Мариу, Эдер.

Запасные: Коченков, Медведев, Кверквелия, Идову, Рыбус, Лысов, Коломейцев, Рыбчинский, Дорофеев, Тугарев, Магкеев.

Состав «Спартака»: Максименко, Кутепов, Джикия, Жиго, Айртон, Бакаев, Мельгарехо, Умяров, Шюррле, Крал, Понсе.

Запасные: Ребров, Ещенко, Рассказов, Гапонов, Ананидзе, Мирзов, Гулиев, Зобнин, Игнатов, Тиль, Ларссон.

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