«Локомотив» — «Спартак»: стали известны стартовые составы команд
Стали известны стартовые составы «Локомотива» и «Спартака» на матч 14-го тура российской премьер-лиги. Игра состоится в воскресенье на стадионе «РДЖ Арена» и начнется в 16.30 по московскому времени.
«СЭ» проведет текстовую трансляцию матча.
Состав «Локомотива»: Гильерме, Игнатьев, Чорлука, Хеведес, Мурило, Баринов, Жемалетдинов, Ал. Миранчук, Крыховяк, Жоау Мариу, Эдер.
Запасные: Коченков, Медведев, Кверквелия, Идову, Рыбус, Лысов, Коломейцев, Рыбчинский, Дорофеев, Тугарев, Магкеев.
Рифат возвращается на поле ??— ФК «Локомотив» (@fclokomotiv) October 27, 2019
Наш состав на #ЛокоСпартак!#СамыйЛучшийКоллектив pic.twitter.com/8kceqmrQdO
Состав «Спартака»: Максименко, Кутепов, Джикия, Жиго, Айртон, Бакаев, Мельгарехо, Умяров, Шюррле, Крал, Понсе.
Запасные: Ребров, Ещенко, Рассказов, Гапонов, Ананидзе, Мирзов, Гулиев, Зобнин, Игнатов, Тиль, Ларссон.
? Стартовый состав красно-белых!#ЛокомотивСпартак pic.twitter.com/PqTqxDLW37— FC Spartak Moscow (@fcsm_official) October 27, 2019
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